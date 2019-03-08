Юлия Тимошенко намерена встретиться с Путиным

Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении в случае победы на выборах встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Тимошенко подчеркнула, что разговор с российским лидером поможет закрепить мир между двумя государствами.

«Во-первых, встреча с Путиным обязательно будет. Во-вторых, это будет встреча в будапештском формате, в формате тех гарантий, которые были даны Украине США, Францией, Великобританией, потом еще Китай присоединился, Россия», — рассказала о своих планах политик в интервью главреду LB.ua.

Ранее сообщалось, что Украина собирается не допустить на выборы президента наблюдателей из России. Голосование назначено на 31 марта.