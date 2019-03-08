В возрасте 95 лет скончался старейший парламентарий США

Старейший член палаты представителей США Ральф Холл скончался в возрасте 95 лет.

Американский парламентарий умер в своем доме в городе Рокволл, штат Техас. Причина смерти Холла не называется, сообщает Associated Press.

Уточняется, что политик не страдал от каких-либо серьезных заболеваний, которые могли бы привести к преждевременной кончине.

Ральф Холл проработал конгрессменом 34 года и покинул свой пост в 2014 году. Тогда же он изменил свои политические взгляды, став республиканцем, хотя до этого являлся демократом. В рамках своей должности Холл курировал вопросы космической политики.

Ранее сообщалось, что 6 марта умер первый бас-гитарист группы Queen.