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Умер первый бас-гитарист группы Queen

19:04, 06.03.2019 1
Умер первый бас-гитарист группы Queen
Фото: скриншот facebook.com

Скончался первый бас-гитарист британской рок-группы Queen Майк Гроуз. Об этом сообщил барабанщик рок-группы Роджер Тейлор.

По словам Тейлора, он впервые узнал о Гроузе в школе, когда тот играл в группе The Individuals.

«Он всегда звучал грандиозно. Покойся с миром», — написал барабанщик на своей странице в Facebook.

Причина смерти музыканта не называется.

Гроуз начал играть в Queen в 1970 году. Музыкант входил в состав группы лишь несколько месяцев. Гроуз не построил музыкальной карьеры, а стал заниматься малым бизнесом.

Напомним, что 4 марта вокалист The Prodigy Кит Флинт был обнаружен мертвым у себя дома в Эссексе. По предварительной версии, музыкант покончил с собой. После этого группа отменила концерты в России.

ОбществоКультура
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 марта
    сколько радовал народ,а народного/заслуженного и даже ордена дуслык не дали(.
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