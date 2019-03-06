Умер первый бас-гитарист группы Queen

Скончался первый бас-гитарист британской рок-группы Queen Майк Гроуз. Об этом сообщил барабанщик рок-группы Роджер Тейлор.

По словам Тейлора, он впервые узнал о Гроузе в школе, когда тот играл в группе The Individuals.

«Он всегда звучал грандиозно. Покойся с миром», — написал барабанщик на своей странице в Facebook.

Причина смерти музыканта не называется.



Гроуз начал играть в Queen в 1970 году. Музыкант входил в состав группы лишь несколько месяцев. Гроуз не построил музыкальной карьеры, а стал заниматься малым бизнесом.



Напомним, что 4 марта вокалист The Prodigy Кит Флинт был обнаружен мертвым у себя дома в Эссексе. По предварительной версии, музыкант покончил с собой. После этого группа отменила концерты в России.