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Российская ракета для космических туристов будет работать на этиловом спирте

07:44, 07.03.2019 1
Российская ракета для космических туристов будет работать на этиловом спирте
Фото: pixabay.com

Разрабатываемая для космических туристов российская ракета будет работать на этиловом спирте.

Созданием суборбитальных аппаратов будет занимается компания «Космокурс». По словам гендиректора предприятия Павла Пушкина, в ракетах планируется использовать экологически чистые компоненты.

«В качестве окислителя используется жидкий кислород, в качестве горючего — этиловый спирт, который в разведенном виде мы знаем как водку», — рассказал он ТАСС.

Также Пушкин добавил, что проблем с воровством этилового спирта во время производства ракет возникнуть не должно, так как «объект будет охраняться».

Напомним, ранее сообщалось, что первый в России частный космодром появится в Нижегородской области.

Технологии
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 марта
    Ну все держись нижегородчина, как полеты - спирт польется с небес.
    Конечно сомнительно, до взлета дойдет ли дело, ванька и тут отличится разбадяжит энтот спирт, надо же как то жить и выкручиваться ему
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