Российская ракета для космических туристов будет работать на этиловом спирте

Разрабатываемая для космических туристов российская ракета будет работать на этиловом спирте.

Созданием суборбитальных аппаратов будет занимается компания «Космокурс». По словам гендиректора предприятия Павла Пушкина, в ракетах планируется использовать экологически чистые компоненты.

«В качестве окислителя используется жидкий кислород, в качестве горючего — этиловый спирт, который в разведенном виде мы знаем как водку», — рассказал он ТАСС.

Также Пушкин добавил, что проблем с воровством этилового спирта во время производства ракет возникнуть не должно, так как «объект будет охраняться».

Напомним, ранее сообщалось, что первый в России частный космодром появится в Нижегородской области.