Netflix покажет сериал о школьниках, которые пропали в таиландской пещере Тхам Луанг

Компания Netflix займется трансляцией сериала о спасении 12 школьников из футбольной команды «Лесные вепри» и их тренера, которые пробыли больше двух недель в пещере Тхам Луанг в Таиланде, сообщает ТАСС.

Многосерийный фильм выйдет под брендом Netflix Original.

Напомним, ранее сообщалось, что американский онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ российского сериала «Лучше, чем люди» у видеосервиса Start, который принадлежит продюсерам Yellow, Black & White и холдингу «Газпром-медиа». Сериал продан Netflix с правом эксклюзивного показа на всех территориях, кроме России и Китая, под брендом Netflix Original.







