Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»

Американский онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ российского сериала «Лучше, чем люди» у видеосервиса Start, который принадлежит продюсерам Yellow, Black & White и холдингу «Газпром-медиа».

Сериал продан Netflix с правом эксклюзивного показа на всех территориях, кроме России и Китая, под брендом Netflix Original.

По данным «Коммерсанта», стоимость сделки составила около $1 млн, что является рекордной суммой для российских сериалов. Бюджет одной серии составил около 20 млн рублей, то есть весь проект обошелся примерно в 320 млн рублей.

Ранее американская компания Netflix закрыла сериал «Сорвиголова», снятый по комиксам Marvel.