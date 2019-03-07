В Казани генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле познакомилась с работой фонда «Возрождение»

Сегодня генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле побывала в Казанском Кремле, где изучила экспозицию, посвященную деятельности фонда «Возрождение», сообщает пресс-служба президента РТ.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Советник республики, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев рассказали об итогах реализации комплексного проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний Болгар».

Напомним, ранее сообщалось, что о достижениях российской сети УНИТВИН (межправительственная программа всемирного межвузовского сотрудничества и академической мобильности — University Twinning and Networking) и первых шагах Татарстана по реализации резолюции Генеральной ассамблеи ООН, провозгласившей 2019 год Международным годом языков коренных народов, говорили сегодня на проходящем в Казани IV Всероссийском конгрессе кафедр ЮНЕСКО. Подробности выступлений — в материале «Реального времени».