«Газпром» отказался обсуждать со СМИ разнос топ‐менеджера

В ПАО «Газпром» прокомментировали появление в Сети аудиозаписи, на которой топ-менеджер ругает сотрудников, которые допустили кражу 1,7 миллиарда рублей при строительстве газопровода в Приозерске.

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» представитель компании, там знают об этом. Также он отказался обсуждать скандал с прессой.

Ранее новостной портал 47news опубликовал аудиозапись с закрытого совещания, на котором член правления «Газпрома» Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области.

«Ну Приозерск — это полный аут. <…> Почему вас всех не разбудила мина замедленного действия? По всем объектам у вас строительного контроля нет», — заявил он.

До этого было возбуждено уголовное дело о мошенническом хищении более 700 млн руб. при строительстве отвода газопровода к Приозерску. Он должен был быть построен до конца 2014 года, однако к 2019 году полностью сдана только первая очередь из четырех. При этом генподрядчик — компания «Омега» — получил на свои счета почти 1,7 млрд рублей.