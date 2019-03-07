Мантуров заявил, что Opel не обращался в Минпромторг с предложениями по возврату в Россию

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что автомобильный бренд Opel не обращался в профильное ведомство с просьбой о заключении специнвестконтракта, сообщает ТАСС.

«Пока это только на уровне слухов — никто с серьезными намерениями не приходил», — высказал Мантуров.

Напомним, ранее сообщалось, что французский автогигант Peugeot-Citroen (PSA Group), который владеет немецким концерном Opel, заявил о возвращении на российский рынок. Об этом сказал президент группы компаний Карлос Таварес. По его словам, решение является частью развития бренда, в том числе это усилит позиции марки в евразийском регионе, одной из главных частей которого является Россия.