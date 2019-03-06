Госдума одобрила введение в России мер по противодействию кори

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о внесении в Минюст постановления главного государственного санитарного врача о неотложных мерах по противодействию распространению кори в России, сообщает Russian.rt.

Николай Говорин отметил, что данное постановление является суровой необходимостью. Он подчеркнул, что во многих странах существует проблема псевдоинформированности граждан, которые могут отказываться вакцинировать своих детей.

Напомним, ранее сообщалось, что Роспотребнадзор сообщил об увеличении случаев завоза кори из неблагополучных стран в Россию по итогам 2018 года. Отмечается, что, несмотря на рост заболеваемости корью по сравнению с 2017 годом, эпидемиологическая ситуация по кори в России более благополучная, чем в других странах.