Минниханов прокомментировал вылет «Ак Барса» из плей-офф КХЛ

Рустам Минниханов прокомментировал вылет казанского «Ак Барса» в первом раунде Кубка Гагарина. Соответствующий вопрос президенту РТ прозвучал на встрече с представителями СМИ в преддверии Международного женского дня.

«Я больше анализирую действия Сафарова и Песошина. У нас есть кому анализировать игру хоккейного клуба», — сказал президент РТ.

«Знаете, я встречался с командой перед плей-офф. Это наша команда в любом случае, выиграла она или проиграла. Это спорт. Где-то что-то мы не учли, недосмотрели, физически не были готовы, линия защиты оказалась слабой», — отметил Минниханов.

«Разберемся. «Ак Барс» — серьезный клуб в масштабах не только России, но и Европы. Хорошая команда. Мое отношение к клубу не изменилось», — сказал президент РТ.

Обращаясь к болельщикам, Минниханов призвал поддержать команду.

Напомним, что «Ак Барс» завершил сезон в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в четырех матчах омскому «Авангарду».