Минниханов об уходе Абдуллина с поста главы Госжилфонда РТ: «В работе он черное и белое»

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал уход Талгата Абдуллина с поста исполнительного директора Госжилфонда РТ.

«Во-первых, он стоял у истоков. В силу возраста люди должны находить себе более спокойное занятие. В работе Талгат Мидхатович — черное и белое. Есть очень много положительного, но и есть такое, что он человек очень упертый. С одной стороны, это хорошо», — отметил на традиционной встрече с женщинами-журналистами накануне 8 Марта.

При этом президент РТ подчеркнул, что уход Абдуллина не связан с его операционной деятельностью.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию со встречи.