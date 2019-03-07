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Минниханов об уходе Абдуллина с поста главы Госжилфонда РТ: «В работе он черное и белое»

16:27, 07.03.2019 3
Минниханов об уходе Абдуллина с поста главы Госжилфонда РТ: «В работе он черное и белое»
Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал уход Талгата Абдуллина с поста исполнительного директора Госжилфонда РТ.

«Во-первых, он стоял у истоков. В силу возраста люди должны находить себе более спокойное занятие. В работе Талгат Мидхатович — черное и белое. Есть очень много положительного, но и есть такое, что он человек очень упертый. С одной стороны, это хорошо», — отметил на традиционной встрече с женщинами-журналистами накануне 8 Марта.

При этом президент РТ подчеркнул, что уход Абдуллина не связан с его операционной деятельностью.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию со встречи.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07 марта
    C одной стороны Абдуллин сделал много, с другой стороны плохо!
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  • Анонимно 07 марта
    Это счастье, что у Татарстана есть такой человек. Это как маяк.
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  • Анонимно 07 марта
    Человек четко и ясно мыслит. На много ходов вперед.
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