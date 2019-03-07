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Мужчиной года в Татарстане стал Сергей Когогин

15:55, 07.03.2019
Мужчиной года в Татарстане стал Сергей Когогин
Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

На церемонии вручения премии «Женщина года» традиционно наградили мужчин в специальной номинации «Мужчина года. Женский взгляд». Об этом рассказывает корреспондент «Реального времени».

Мужчиной года в номинации «Мужчина-лидер» стал генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. В номинации «Мужчина — благородное сердце» наградили военкома Нижнекамского района Фарида Мингариева.

Ранее сообщалось, что Диана Сафарова, дочь руководителя аппарата президента Татарстана Асгата Сафарова, стала победительницей конкурса «Женщина года» в Татарстане в номинации «Культура и духовность».

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