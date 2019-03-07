В Татарстане будут судить 9 членов преступной группы за незаконный оборот наркотиков через Telegram

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении девятерых жителей Казани, Липецка и Ижевска.

45-летнего Глеба Свитко, 23-летних Рустама Насретдинова и Равиля Шаймуратова, 22-летних Вадима Горчакова и Алмаза Гараева, 20-летнего Евгения Николаева, 19-летнего Андрея Кондратьева и 18-летнюю Лию Муницыну обвиняют в участии в преступном сообществе и покушении на незаконный сбыт наркотиков.

По версии следствия, в январе 2017 года неустановленное лицо создало в Telegram преступное сообщество по бесконтактному распространению синтетических наркотиков на территории Татарстана и других регионов России. Для этого злоумышленник создал интернет-магазин и зарегистрировал его в различных мессенджерах.

При этом преступное сообщество включало в себя несколько обособленных подразделений, а участники не были знакомы между собой. Они получали указания от руководителя через Telegram.

Деятельность участников сообщества была пресечена в августе прошлого года. При этом у членов ОПС было изъято около 680 грамм наркотиков, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Вину участники сообщества признали частично. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее по делу о наркотиках задержали президента благотворительного фонда «Здоровые дети» Джавида Магеррамова. В ходе обысков у него изъяли двухмесячного тигренка.