В 2018 году на 9% выросло число родов, принятых в Перинатальном центре РКБ

В Перинатальном центре Республиканской клинической больницы министерства здравоохранения Республики Татарстан по итогам 2018 года прошло на 9,3% больше родов, чем годом ранее.

Всего в 2018 году в центре прошло 8 330 родов. При этом недоношенными родилось 1 205 детей.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Казани родилось на 7,8 тысячи человек больше, чем умерло. Таким образом, рождаемость превысила смертность в 1,6 раза. Всего за минувший год в столице Татарстана родились 20 023 ребенка. Из них 44% оказались первенцами, а 56% — это вторые и последующие дети.