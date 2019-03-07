Госдума РФ расширила основания для отсрочки от армии

Сегодня депутаты Госдумы РФ во втором чтении приняли поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.

Согласно проекту, молодые люди смогут пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста.

Также на отсрочку могут рассчитывать те, кто обучается за бюджетный счет по очной форме обучения на подготовительных отделениях государственных вузов, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Таким образом, молодые люди, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками.

«Первый раз — в школе, второй раз — при обучении на подготовительном отделении, третий раз — при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз — при обучении по программам магистратуры», — сказал первый зампредседателя думского комитета по обороне Андрей Красов.

Ранее в Генштабе РФ заявили о нецелесообразности полного отказа от призыва на срочную службу. Там отметили, что в последние годы престиж армии вырос, а количество уклонистов резко сократилось.