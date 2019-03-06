Генштаб РФ считает нецелесообразным полный отказ от призыва на срочную службу

Генеральный штаб Вооруженных сил РФ считает нецелесообразным полный отказ от призыва на срочную службу в армию в ближайшем будущем. Об этом сказал генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

Он подчеркнул, что за последнее время удалось значительно увеличить численность проходящих службу по контракту, тем самым получилось «пропорционально снизить количество призывников».

Так, в 2018 году на должностях прапорщиков, сержантов и солдат проходили военную службу по контракту более 350 тысяч человек. Соотношение численности контрактников к призывникам равняется 1,7 к 1.

«С учетом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также исходя из финансово-экономических возможностей государства ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен», — подчеркнул Бурдинский.

Кроме того, по его словам, престиж армии значительно вырос, поэтому с 2012 года количество уклонистов уменьшилось в три раза, также на 7% возросла годность призывников к службе по состоянию здоровья.

Напомним, ранее сообщалось, что «Единая Россия» предлагает поднять штрафы для уклонистов в 10 раз.