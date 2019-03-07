СМИ: глава Роструда покинет пост в ближайшее время

Глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов уйдет из ведомства. Он может занять пост замминистра труда РФ.

На новом месте чиновник будет курировать вопросы государственной политики в сфере трудовых отношений, зарплат работников, уровня жизни и доходов россиян, пишет РБК со ссылкой на источники.

Таким образом, он перейдет на место Любови Ельцовой, которая была назначена главой секретариата вице-премьера Ольги Голодец.

Кто может сменить Вуколова на должности руководителя Роструда, издание не сообщает.

Напомним, что в 2018 году руководителем татарстанского отделения ведомства стал Рустем Галявов, до этого возглавлявший Казанский автотранспортный техникум им. Обыденнова.