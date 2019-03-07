Росстат назвал самые популярные сферы занятости у женщин

Росстат назвал сферы деятельности, в которых больше всего работает сотрудников-женщин.

В сфере образования по данным за 2017 год работало 16 млн женщин (82% от общего числа занятых в сфере), в области здравоохранения и социальных услуг — 12,9 млн женщин (79%), в гостиничном и ресторанном бизнесе — 3,9 млн женщин (73%).

Популярными среди женщин также стали сферы оптовой и розничной торговли, финансовой и страховой деятельности, а также культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Меньше всего женщин работает в отраслях строительства и добычи полезных ископаемых. В 2017 году в них числилось 2,1 млн (14%) и 800 тыс. (17%) женщин соответственно, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты у учителей зафиксированы на Чукотке, а самые низкие — в Дагестане.