В России экспорт легковых автомобилей вырос на 42%, а грузовых упал на 56%

По итогам января 2019 года экспорт легковых автомобилей из России вырос на 42% по сравнению с первым месяцем 2018-го. При этом поставки грузовиков сократились на 56,2%.

За январь Россия поставила на зарубежные рынки 6,2 тысячи легковых машин. За этот же период экспорт грузовых автомобилей составил всего 400 экземпляров.

В денежном выражении рост по легковым составил 27,3% — до $76 млн, передает RNS со ссылкой на данные таможенной службы.

По грузовым падение оценивается в 40,8%, до $8,5 млн.

При этом импорт «легковушек» снизился на 8,2%, до 13,2 тыс. штук. Рост в денежном выражении составил 6,2%, до $357,7 млн. В то же время импорт грузовиков вырос на 77,9%, до 1,4 тыс. штук (в денежном выражении — на 7,9%, до $129,1 млн).

Импорт автомобильных комплектующих в январе составил $634,4 млн, снизившись в годовом выражении на 1,5%.