Кандидат в президенты Украины Зеленский рассказал о возбуждении против него уголовного дела

Кандидат в президенты Украины, бизнесмен Владимир Зеленский заявил, что правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело. Убежден, что это сделано для оказания давления.

Зеленского обвиняют в отмывании доходов. Также он рассказал, что вскоре будет возбуждено еще одно дело уже по факту ДТП.

«Депутат из одной партии из трех букв регистрирует криминальное дело конкретно против меня… Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека… Это уже предел», — заявил Зеленский в видеообращении на своей странице в Facebook.

Бизнесмен также рассказал, что «специальные люди» ищут контакты в самопровозглашенной ЛНР, чтобы установить там билборды с его лицом.

Напомним, что президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта. Возможный второй тур пройдет 21 апреля. В избирательной кампании примет участие рекордное количество кандидатов — 44.