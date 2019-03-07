«Русал» спрогнозировал дефицит алюминия на мировом рынке в 2019 году

Российская алюминиевая компания «Русал» прогнозирует дефицит алюминия на мировом рынке без учета Китая.

При этом в компании ожидают восстановления спроса на алюминий в 2019—2020 годах после завершения торговых войн и кризисов предложения 2018 года.

Прогнозируется, что мировой спрос на алюминий в 2019 году вырастет на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 68 млн тонн против роста в 2018 году 3,6% — до 65,6 млн тонн, следует из материалов компании.



Стоит отметить, что чистая прибыль «Русала» в 2018 году выросла на 39% и составила 1,7 млрд долларов. В компании назвали главным достижением прошлого года продолжение эффективной работы, несмотря на санкции США.