Супруга главы «Роскосмоса» объявила о создании фан-клуба госкорпорации

Татьяна Рогозина, жена генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, заявила, что создает фан-клуб «Роскосмоса». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Причиной создания сообщества Рогозина назвала многочисленные инфо-атаки на госкорпорацию.

«Проблем много, а задач — и того больше! Давайте вместе — к звездам», — сообщила супруга чиновника.

В комментариях под постом Рогозиной предложили снять имиджевые ролики касательно фан-клуба, на что она дала положительный ответ.

Напомним, глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин за последнее время стал объектом пристального внимания со стороны СМИ, в частности журналисты активно используют яркие высказывания главы госкорпорации в заголовках. Так, ранее Рогозин пообещал доставлять туристов к МКС быстрее, чем от Москвы до Брюсселя.