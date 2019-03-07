«Автостат» составил рейтинг самых популярных автомобилей на российском рынке в феврале

По итогам февраля 2019 года самым продаваемым автомобилем на российском рынке осталась Lada Granta.

За прошлый месяц россияне приобрели 10 574 автомобиля (+54%). Автомобиль остается лидером по продажам на российском рынке четвертый месяц подряд.

Второе место занимает Lada Vesta с результатом 7 960 машин (-6%). В тройку лидеров также входит Kia Rio — 7102 реализованных автомобиля (-21%).

В топ-5 также входят кроссовер Hyundai Creta — 6 085 экземпляров (+3%) и Hyundai Solaris — 4 449 авто (-3%).

В десятку самых продаваемых автомобилей в России в прошлом месяце вошли Volkswagen Polo, универсал Lada Largus, Toyota Camry, Lada 4x4, а также Skoda Rapid, передает «Автостат».

Ранее обновленная Lada Granta вошла в рейтинг самых доступных автомобилей в России.