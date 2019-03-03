Эксперты составили рейтинг самых доступных автомобилей в России

Самый доступный автомобиль в России — Lada Granta в обновленной версии 2019 года от АвтоВаза. Рейтинг составили эксперты портала Carsweeek.ru.

Цена Lada Granta составляет 435 тысяч рублей. При этом отмечается, что стоимость на данную модель автомобиля за последний месяц поднялась на 20 тысяч рублей.

На втором месте находится Datsun on-DO, базовый ценник автомобиля — 480 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров Lada 4x4 — самый популярный внедорожник в России. Начальная стоимость — 519 тысяч рублей.

Далее следуют Datsun mi-DO — 545 тысяч рублей и Renault Logan — 554 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Opel объявил о возобновлении продаж автомобилей в России.