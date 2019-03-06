Законопроекты о штрафах за фейковые новости и оскорбление власти прошли в Госдуме второе чтение

Сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроекты о наказании за фейковые новости и оскорбление органов власти, сообщают «Ведомости».

Речь в том числе о поправках, резко ужесточающих штрафы за эти правонарушения. Третье чтение законопроекта состоится 7 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять проект о штрафах за фейковые новости с учетом поправок. Глава думского комитета Павел Крашенинников уточнил, что арест будет применяться в крайних случаях. Кроме того, в поправках были уточнены юридические формулировки. Итоговое решение будет принимать суд.