Кафельников назвал «глубокой ошибкой» желание экс-спортсменов попасть в Госдуму
Российский теннисист Евгений Кафельников критически отнесся к бывшим спортсменам, желающим попасть в Госдуму РФ. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москва».
По его словам, спортсмены должны «отдаваться тому делу, которому посвятили всю жизнь». Стремление попасть во властные структуры он назвал «глубокой ошибкой».
Сам Кафельников не видит себя в качестве депутата, так как считает свои знания недостаточно компетентными для работы в этой сфере.
Напомним, ранее сообщалось, что биатлонист Антон Шипулин будет баллотироваться на довыборах в Госдуму.Общество
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