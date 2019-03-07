Кафельников назвал «глубокой ошибкой» желание экс-спортсменов попасть в Госдуму

Российский теннисист Евгений Кафельников критически отнесся к бывшим спортсменам, желающим попасть в Госдуму РФ. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москва».

По его словам, спортсмены должны «отдаваться тому делу, которому посвятили всю жизнь». Стремление попасть во властные структуры он назвал «глубокой ошибкой».

Сам Кафельников не видит себя в качестве депутата, так как считает свои знания недостаточно компетентными для работы в этой сфере.

Напомним, ранее сообщалось, что биатлонист Антон Шипулин будет баллотироваться на довыборах в Госдуму.