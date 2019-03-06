Гендиректор ЮНЕСКО перед визитом в Татарстан провела встречу с Путиным
Сегодня в Кремле гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле встретилась с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества России и ЮНЕСКО.
«Мне очень приятно отметить, что отношения между Россией и ЮНЕСКО развиваются поступательно. Исходим из того, что ЮНЕСКО была, есть, остается ключевой международной межправительственной организацией, работающей в области гуманитарных связей», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Азуле поблагодарила президента России за прием и отметила, что Россия уже 65 лет играет ключевую роль в деятельности ЮНЕСКО.
Напомним, что завтра Одре Азуле приедет в Казань, где у нее запланирована встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Кроме того, Азуле примет участие в церемонии открытия Всероссийского конгресса кафедр ЮНЕСКО.ОбществоВласть
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