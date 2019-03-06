Хорен Байрамян: «Сегодня молодые ребята бились за «Рубин»

Фото: "Реальное время"/ Эрик Добролюбов

Полузащитник «Рубина» после поражения от московского «Локомотива» в Кубке России (0:1) и вылета своей команды из турнира оценил ход матча, а так же отметил молодых футболистов в составе казанцев.

— «Локомотив» и мы играли в пять защитников и такую оборону было тяжело вскрыть, — говорит Байрамян. — У них было больше подходов, больше моментов в первом тайме. Но у нас много молодых ребят, которые достойно играли, бились за «Рубин», за команду. Претензий ни к кому нет. Во втором тайме уже были качели и если бы Башкиров забил гол все могло поменяться. Но все сломало нелепое удаление — «Локомотив» заслуженно прошел дальше.

— Курбан Бекиевич остался доволен качеством игры?

— Про качество разговора не было. Но вообще он не был доволен, конечно — мы все-таки проиграли. Разберем ошибки и будем двигаться дальше. Разговор после игры был жесткий, но это останется внутри команды, — цитирует Байрамяна из «Казань Арены» корреспондент «Реального времени».