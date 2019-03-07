Первый канал покажет документальный фильм о Майкле Джексоне, вызвавший скандал

Первый канал 15 и 16 марта покажет документальный фильм «Покидая Неверленд» от НВО о певце Майкле Джексоне.

В картине двое мужчин Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак рассказывают о знакомстве и отношениях с певцом. Оба также обвинили Джексона в совращении их маленькими детьми, пишут «Ведомости».

Премьера состоялась на кинофестивале «Сандэнс». Фильм вызвал скандал в США. Так, фанаты Джексона уверены, что все обвинения в растлении малолетних являются клеветой, а другие стали писать в соцсетях, что больше не будут слушать песни Джексона. Радиостанции со всего мира решили убрать из эфира композиции певца, а его семья еще до премьеры подала иск к HBO на $100 млн за распространение порочащих его сведений.

Напомним, что в прошлом году Джексон шестой раз подряд возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей за последний год по версии Forbes.