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Первый канал покажет документальный фильм о Майкле Джексоне, вызвавший скандал

03:30, 07.03.2019 1
Первый канал покажет документальный фильм о Майкле Джексоне, вызвавший скандал
Фото: commons.wikimedia.org / Casta03

Первый канал 15 и 16 марта покажет документальный фильм «Покидая Неверленд» от НВО о певце Майкле Джексоне.

В картине двое мужчин Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак рассказывают о знакомстве и отношениях с певцом. Оба также обвинили Джексона в совращении их маленькими детьми, пишут «Ведомости».

Премьера состоялась на кинофестивале «Сандэнс». Фильм вызвал скандал в США. Так, фанаты Джексона уверены, что все обвинения в растлении малолетних являются клеветой, а другие стали писать в соцсетях, что больше не будут слушать песни Джексона. Радиостанции со всего мира решили убрать из эфира композиции певца, а его семья еще до премьеры подала иск к HBO на $100 млн за распространение порочащих его сведений.

Напомним, что в прошлом году Джексон шестой раз подряд возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей за последний год по версии Forbes.

ОбществоКультура
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 марта
    Вы вообще кого берете в авторы? Это что такое: "в совращении их маленькими детьми"? Кто на ком стоял и кого совращал?
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