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В 2018 году объем страховых выплат вкладчикам рухнувших банков снизился вдвое

19:14, 06.03.2019
В 2018 году объем страховых выплат вкладчикам рухнувших банков снизился вдвое
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

По итогам 2018 года объем страховых выплат вкладчикам рухнувших банков снизился в два раза и достиг 188,3 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ), число вкладчиков, обратившихся за получением возмещения, в прошлом году снизилось с 637,8 тыс. до 356,8 тыс. человек

Всего за год в отношении банков–участников системы страхования вкладов (ССВ) наступило 57 страховых случаев.

Ранее сообщалось, что АСВ по искам прокуроров выплатило вкладчикам «Татфондбанка» 246 млн рублей.

ЭкономикаБанки
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