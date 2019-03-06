В 2018 году объем страховых выплат вкладчикам рухнувших банков снизился вдвое

По итогам 2018 года объем страховых выплат вкладчикам рухнувших банков снизился в два раза и достиг 188,3 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ), число вкладчиков, обратившихся за получением возмещения, в прошлом году снизилось с 637,8 тыс. до 356,8 тыс. человек

Всего за год в отношении банков–участников системы страхования вкладов (ССВ) наступило 57 страховых случаев.

Ранее сообщалось, что АСВ по искам прокуроров выплатило вкладчикам «Татфондбанка» 246 млн рублей.