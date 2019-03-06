На следующей неделе ФАС рассмотрит дело против Samsung по координации цен на смартфоны

11 марта Федеральная антимонопольная служба рассмотрит дело против российской структуры Samsung по признакам координации цен на смартфоны и планшеты, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской структуры Samsung по признакам координации цен на смартфоны и планшеты.

— В течение последних лет ФАС России неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на рынках продажи смартфонов. Примерами могут послужить дела по Apple и LG. Как показали эти дела, незаконная координация экономической деятельности распространена на рынках ретейла бытовой техники, — отметил статус-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

