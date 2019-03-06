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Путин назвал выход США из ДРСМД угрозой международной безопасности

15:59, 06.03.2019
Путин назвал выход США из ДРСМД угрозой международной безопасности
Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) является прямым шагом к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности.

Выступая на заседании коллегии ФСБ, глава государства отметил, что это меняет оперативную обстановку «не в лучшую сторону», передает RT.

Напомним, что в начале марта Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. За месяц до этого США объявили, что приостанавливают свое участие в ДРСМД. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что выступает за подписание нового договора.

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