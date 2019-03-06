Минниханов принял участие во встрече Мантурова и Новаковой в Праге

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня принял участие во встрече сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству России и Чехии.

Сопредседателями российско-чешской межправкомиссии выступают министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Чешской Республики Марта Новакова.



В ходе заседания Новакова заявила, что товарооборот между странами растет, несмотря на сложную обстановку. Примером успешного сотрудничества она назвала открытие производства татарстанской компании «Данафлекс» в городе Простеев.

Мантуров, в свою очередь, отметил, что у стран есть инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы, передает пресс-служба президента РТ.