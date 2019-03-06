Госдума в первом чтении приняла законопроект о передаче страховщикам данных о смерти клиентов

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который сделает возможной передачу данных о смерти людей страховым организациям, негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и Агентству по страхованию складов (АСВ), сообщается на официальном портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Вовремя полученные сведения о смерти людей дадут возможность страховым организациям, НПФ и АСВ избежать лишних трат.

Напомним, ранее сообщалось, что Минстрой РФ подготовил проект закона «О похоронном деле». Он должен помочь в борьбе с криминальными схемами в сфере ритуальных услуг. В КоАП РФ планируется внести новую статью, которая предусматривает наказание «за нарушение порядка предоставления земельного участка для захоронения, осуществление деятельности по оказанию услуги по организации похорон лицами, с которыми не заключено соответствующее соглашение».