Минэкономразвития РФ пересмотрело прогноз курса российской валюты до 2021 года

Минэкономразвития РФ снизило прогноз курса рубля на ближайшие три года. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин в ходе правительственного часа в Госдуме.

Согласно новым данным, в этом году ожидается среднегодовой курс в размере 66,4 рубля за доллар. Ранее ведомство рассчитывало, что американская валюта будет стоить 63,9 рубля, пишет «Интерфакс».

Также был снижен прогноз среднегодового курса рубля в 2020 и 2021 годах — до 67,2 рубля и 67,8 рубля соответственно.

Напомним, ранее эксперты НИУ ВШЭ ухудшили прогноз по росту экономики России на 2019 год.