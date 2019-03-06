Минтранс РФ предложил упростить инвестиции в общественный транспорт

Министерство транспорта РФ предложило упростить инвестиции в общественный транспорт. Это должно способствовать развитию инфраструктуры.

Министерство планирует изменить порядок заключения концессионных соглашений и ГЧП в указанной сфере, пишут «Ведомости». Законопроект направлен на межведомственное согласование.

Например, эксперты ВШЭ считают, что ситуацию с пробками может решить развитие легкорельсового транспорта и трамваев. Однако у муниципалитетов нет денег развивать эти виды транспорта. Именно здесь и могли бы использоваться частные инвестиции. Однако на сегодня законодательство серьезно усложняет вложение денег в отрасль.

Ведомство для решения проблемы предлагает привлекать регион в качестве третьей стороны при подписании соглашения с инвестором. Регион будет ответственным, если инвестор потеряет выручку из-за регулирования тарифов.



Напомним, что бывший начальник отдела инноваций Минтранса Татарстана Ринат Губаев рассказывал в колонке для «Реального времени» рассказывал о возможности улучшить инфраструктуру Казани за счет надземного метро. Он также отмечал, что этот проект возможно решить только при помощи частного бизнеса.