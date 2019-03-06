Сбережения россиян за месяц сократились на 2,4 процента

В феврале 2019 года объем сбережений россиян составил 32,88 трлн рублей. По сравнению с январем этот показатель сократился на 2,4%.

По оценке Росстата, в декабре 2018-го накопления достигали уровня 32,31 трлн рублей. Таким образом по итогам двух месяцев наблюдается рост, передает ТАСС.

В феврале, как и ранее, россияне предпочитали хранить деньги в банковских вкладах: на счетах находилось 21,79 трлн рублей (66,3% от общего объема сбережений). В то же время доля накоплений в наличных сократилась по сравнению с январем на 0,4 процентных пункта (п.п.), до 18,4% (или до 6,07 трлн рублей), а доля вложений в ценные бумаги выросла на 0,4 п.п., до 5,02 трлн рублей.