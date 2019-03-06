РАР выдало «Яндекс.Маркету» предостережение за размещение цен на алкоголь

Росалкогольрегулирование (РАР) выдало предостережение «Яндекс.Маркету» за размещение раздела с ценами на алкогольную продукцию

Ведомство считает, что в данном случае был нарушен федеральный закон, касающийся запрета дистанционной продажи алкоголя.

Так, в новом каталоге «Яндекс.Маркета», который был запущен в тестовом режиме в декабре прошлого года, указаны цены на алкогольные напитки. Спиртное можно забронировать и приобрести с самовывозом. По мнению РАР, сервис выступает в качестве рекламной площадки для алкоголя.

В случае неисполнения требований «Яндексу», согласно административному кодексу, может грозить штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей, передает «Коммерсант».

Между тем ФАС посчитала, что информация о продаже алкогольной продукции на «Яндекс.Маркете» представляет собой «справочные сведения» и не подпадает под закон «О рекламе».

Напомним, вчера «Яндекс» запустил сервис для поиска патентов.