Дочь экс-главы Узбекистана перевели в колонию

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Правоохранители Узбекистана перевели в колонию общего режима дочь первого президента страны Гульнару Каримову. До этого она отбывала пятилетний срок по месту жительства.

«В связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания… принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством», — цитируют «РИА Новости» сообщение Генпрокуратуры Узбекистана.

Ранее суд приговорил дочь Ислама Каримова к 10 годам лишения свободы. Позже наказание было заменено. Суд принял решение ограничить свободу Гульнары Каримовой на 5 лет с отбыванием по месту жительства ее дочери Иман в Ташкенте.

Напомним, что дочь первого президента Узбекистана была признана виновной в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов.