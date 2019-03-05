В Ташкенте задержали дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова

В Ташкенте задержали Гульнару Каримову, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщила в Instagram ее дочь Иман.

«Работники узбекской прокуратуры, ворвались ко мне в квартиру в Ташкенте, где с конца июня 2018 года проживает моя мама, так как была освобождена по УДО. Один из них сначала от имени «руководства» угрожал моей маме, затем через несколько минут ворвался с другими работниками прокуратуры, вместе с которыми вытащил мою маму и увез в непонятном направлении», — сказала она.

По ее словам, на данный момент никто не знает, где находится Гульнара Каримова.

В 2015 году суд приговорил Каримову к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 20012013 годах.

Напомним, что в конце прошлого года президент США Дональд Трамп продлил санкции на год против Каримовой.