Онлайн-ретейлеры назвали самые популярные подарки к 8 Марта

Российские онлайн-ретейлеры назвали самые популярные подарки к 8 Марта.

Так, на сайте Ozon в преддверии праздника выросли продажи косметики, сладостей, ювелирных украшений, фитнес-браслетов, «умных» часов, а также щипцов для выпрямления волос, фенов и другой бытовой техники, пишет РБК.

Согласно данным Wildberries, самыми популярными подарками к 8 Марта стали парфюмерия и косметика, украшения, сумки, техника для красоты и ухода за одеждой, а также мягкие игрушки и куклы.

Среди пользователей «Яндекс.Маркета» вырос интерес к парфюмерии, самокатам, «умным» часам и браслетам, билетами в кино, театры, музеи и на концерты, а также наушникам и гарнитурам (21%).

Ранее сообщалось, что в России 43 процента женщин хотели бы получить на 8 Марта ювелирные украшения.