Большинство российских женщин хотят получить на 8 марта ювелирные украшения — опрос

В России 43% женщин хотели бы получить на 8 Марта ювелирные украшения. Опрос провели представители сервиса объявлений Avito.

Согласно исследованию, о косметике и парфюмерии мечтают 34% опрошенных, 22% респондентов — о подарочных сертификатах, 18% женщин заявили, что хотят на праздник получить технику и путевку.

Всего с Международным женским днем собираются поздравлять 90% опрошенных мужчин. Активнее всех это будут делать россияне в возрасте от 36 до 45 лет, пишет «РИА Новости».

Мужчины в качестве подарков выбирают косметику и парфюмерию — 35%, ювелирные украшения — 31%, подарочный сертификат — 21% и бытовую технику — 15%. Среди других вариантов — билеты в кино или театр, прыжок с парашютом, поход в KFC, игрушка и так далее.

Кроме того, большинство мужчин потратят на подарок от 1 до 3 тысяч рублей — 34%, до 1 тысячи рублей — 18%, от 3 до 5 тысяч — 19%, от пяти до 10 тысяч — 11%, более 10 тысяч — 6%.

Напомним, ранее эксперты выбрали лучшие технологичные подарки для девушек на 8 Марта.