США продлили санкции против сына Чайки и дочери Каримова
Президент США Дональд Трамп продлил санкции на год против сына генпрокурора РФ Юрия Чайки Артема и дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары.
Своим указом американский лидер постановил «продлить на один год режим чрезвычайного положения, прописанного в исполнительном указе 13 818 и связанного с серьезными нарушениями прав человека и коррупцией», пишет ТАСС.
Напомним, 21 декабря прошлого года Трамп объявил о введении финансовых санкций и визовых ограничений в отношении ряда лиц, включая Артема Чайку, Гульнару Каримову, в рамках так называемого Глобального акта Магнитского.ОбществоВласть
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