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США продлили санкции против сына Чайки и дочери Каримова

22:25, 18.12.2018
США продлили санкции против сына Чайки и дочери Каримова
Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп продлил санкции на год против сына генпрокурора РФ Юрия Чайки Артема и дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары.

Своим указом американский лидер постановил «продлить на один год режим чрезвычайного положения, прописанного в исполнительном указе 13 818 и связанного с серьезными нарушениями прав человека и коррупцией», пишет ТАСС.

Напомним, 21 декабря прошлого года Трамп объявил о введении финансовых санкций и визовых ограничений в отношении ряда лиц, включая Артема Чайку, Гульнару Каримову, в рамках так называемого Глобального акта Магнитского.

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