СМИ: Евросоюз может добавить ОАЭ и Бермуды в черный список офшоров

Евросоюз добавит 10 юрисдикций в черный список офшоров.

Как сообщает Reuters, перечень пополнят Оман, острова Карибского бассейна и Тихоокеанского региона. На данный момент обсуждается, надо ли включать в список Объединенные Арабские Эмираты и британские Бермудские острова.

На данный момент в черном списке ЕС пять юрисдикций.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме в Сочи допустил появление специальных административных районов (САР).

Это, по его словам, произойдет, если опыт офшоров в Калининградской области и Приморье будет положительным.