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Дело главы «РИА Новости Украина» направили в суд

20:26, 05.03.2019
Дело главы «РИА Новости Украина» направили в суд
Фото: скриншот видео

Дело главы «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского направили в суд. Следствие по делу завершено

Сам Вышинский ознакомился с материалами его уголовного дела, ему вручили обвинительный акт, пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвокат журналиста Андрея Доманского.

Напомним, что в середине мая прошлого года суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

На данный момент журналист содержится в СИЗО Херсона. В феврале суд продлил ему арест до 8 апреля.

Происшествия
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