Дело главы «РИА Новости Украина» направили в суд

Фото: скриншот видео

Дело главы «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского направили в суд. Следствие по делу завершено

Сам Вышинский ознакомился с материалами его уголовного дела, ему вручили обвинительный акт, пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвокат журналиста Андрея Доманского.

Напомним, что в середине мая прошлого года суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

На данный момент журналист содержится в СИЗО Херсона. В феврале суд продлил ему арест до 8 апреля.