В России отзовут почти 4,5 тыс. автомобилей Audi

Официальный дилер Audi в России — ООО «Фольксваген Групп Рус» — отзывает 4 453 автомобиля моделей A4, A5, A6, A7, A8, Q7.

Как сообщает Росстандарт, отзыв коснется автомобилей, проданных с 2013 по 2018 год. Он связан с возможной утечкой топлива на одной или на обеих топливных рампах.

На отозванных авто бесплатно заменят топливную рампу низкого давления обоих рядов цилиндров.

Ранее в октябре 2018 года «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 6 687 автомобилей Audi A4, А5, А6 и Q6, реализованных с 2012 по 2017 год.