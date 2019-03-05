Der Spiegel назвал главный успех экономики России

Журналист Der Spiegel Беньямин Биддер назвал IT-технологии главным экономическим успехом России. Материал немецкого журнала приводит «ИноСМИ».

Биддер отмечает, что российские школы со времен СССР делают большой упор на математику, закладывая основу для обучения программистов. Из плюсов указываются и хорошие зарплаты в IT-сфере. Так, в Москве программисты получают примерно в три раза больше по сравнению со средними показателями.

Также по мнению автора статьи, в России появляется все больше компаний, представляющих на мировом рынке сложные информационные системы. При этом по сравнению с западными коллегами российские программисты добиваются больших успехов из-за отсутствия боязни идти на риск.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Первое место сохранил за собой «Яндекс», оцененный в $10,7 млрд. На второй и третьей позициях рейтинга также остались Mail.ru Group ($5,3 млрд) и Avito ($3,8 млрд).