В Дубае заявили о рекордном росте турпотока из России

По итогам 2018 года Россия показала самый высокий рост среди десяти ключевых туристических рынков Дубая, сообщают «Известия».

Численность россиян, посетивших эмират, выросла на 28% — до 678 тысяч человек. Одна из причин роста — в введении новых правил получения визы по прибытии в ОАЭ.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году у россиян самыми популярными туристическими направлениями останутся Турция, Греция, Кипр и Тунис. Также немало жителей РФ выберут для отдыха российские курорты. Большинство семей с детьми выбирают недорогие и комфортные по температуре и условиям направления, сообщает Scanner.Travel. Кроме того, востребованными останутся Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Индия и Доминикана. При этом эксперты считают, что турпоток в Объединенные Арабские Эмираты вырастет.