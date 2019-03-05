Комитет Госдумы РФ поддержал увеличение штрафов за фейковые новости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять проект о штрафах за фейковые новости с учетом поправок.

Глава думского комитета Павел Крашенинников уточнил, что арест будет применяться в крайних случаях. Кроме того, в поправках были уточнены юридические формулировки. Итоговое решение будет принимать суд, передает «РИА Новости».

Ранее в Госдуму РФ внесли поправки к законопроектам о штрафах за фейковые новости и оскорбление власти в интернете, по которым будет повышена сумма штрафов.

Изначально за распространение ложных новостей предполагалось штрафовать на 3—5 тыс. рублей, за оскорбление власти — 1—5 тыс. Согласно поправкам, штраф составит 30—100 тысяч рублей.

